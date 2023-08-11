Алексей Орлов предложил оставить сад на площади 1905 года

Алексей Орлов посетил «Атмофест» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в пятый раз проходит фестиваль «Атмофест». 11 августа состоялось его открытие, на которое заглянул глава города Алексей Орлов. Он рассказал, что думает о том, чтобы оставить сад на площади 1905 года вместо парковки навсегда.

- Я об этом говорил два года назад. Честно говоря, если бы здесь был такой сад, жители были бы очень рады, - рассказал мэр.

Напомним, ранее мы писали, что на фестиваль в 2023 году потратят больше 18 миллионов. «Атмофест» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 19 августа. В прошлом году он длился с 12 по 21 августа. И на его реализацию потратили 13 миллионов рублей.

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