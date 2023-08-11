В Челябинске спасли двух екатеринбуржцев, застрявших на сап-бордах на Тургояке

Всего за 15 минут спасатели прибыли к попавшим в беду на моторной лодке. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
Два екатеринбуржца попали в шторм на озере Тургояк в Челябинской области. Свердловчане оказались посреди водоема на сап-бордах. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе соседнего региона.
Жители Екатеринбурга решили выйти на воду, когда погода была солнечной. Однако спустя некоторое время она ухудшилась. Из-за этого свердловчане не смогли самостоятельно выбраться из воды.
- К счастью, отдыхающие реально оценили свои возможности, и вышли на открытую воду в спасательных жилетах, благодаря которым, относительно безопасно дождались прибытия помощи, - рассказали в спасательной службе.
Молодые люди смогли при помощи онлайн-карт сориентироваться на местности и позвать на помощь сотрудников ПСС. Всего за 15 минут спасатели прибыли к попавшим в беду на моторной лодке. Они оперативно приняли на борт мужчину и женщину и доставили их на берег.
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