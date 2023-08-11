На Урале завершили поиски пропавшей в лесу женщины

Пропавшую женщину нашли Фото: «ЛизаАлерт»

На Урале завершили поиски пропавшей в лесу в Сысертском городском округе 63-летней женщины. Надежду Воронину разыскивали с 10 августа сотрудники полиции и волонтеры.

- Найдена, Жива! Всем спасибо за помощь в поиске, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, в июле к ним поступило 126 заявок на поиск людей по всей области. Найдены живыми - 93 человека, найдены погибшими - 6 человек, найдены родные у потерявшихся и доставлены домой - 9 человек, было отказано в поиске по 4 заявкам. И, к сожалению, остались не найдены - 14 человек.

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