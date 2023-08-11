Власти Югры готовы снять запрет на посещение лесов

Леса в Югре продолжают гореть Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 августа 2023 года губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала о подготовке документа о снятии запрета на посещение лесов в регионе, который действует из-за природных пожаров с 25 мая. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

- Мною дано поручение для снятия запрета посещения лесов с 12 августа, - рассказала губернатор Югры.

Наталья Комарова рассчитывает на ответственное поведение югорчан во время нахождения в лесах.

В субботу в Югре стартует охотничий сезон. Сейчас в округе насчитывается 15 действующих лесных пожаров на общей площади 2 402,2 гектара.