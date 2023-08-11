В честь погибшего военкора из Екатеринбурга назовут школу в Запорожье

Ростислава Журавлева похоронили в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Мелитополь в Запорожье в честь погибшего в июле военкора из Екатеринбурга Ростислава Журавлева назовут школу. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

- Ростислав Журавлев для нас Герой. Потом мы обязательно его именем назовем школу, - рассказывает Балицкий о военкоре, который работал в РИА «Новости».

Напомним, что Ростислав Журавлев подорвался на кассетном боеприпасе в Запорожской области. Несколько его коллег получили ранения. Простились с военкором в Екатеринбурге, где предложили его именем назвать одну из улиц. Об этом пишет издание «ФедералПресс».