В Каменске-Уральском ищут нарушителей правил тонировки машин

Мероприятие проводят 10 и 11 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Госавтоинспекции 10 и 11 августа проводят мероприятия на улицах города, в ходе которых ищут нарушителей правил тонировки автомобилей. Профилактическое мероприятие получило название «Тонировка». Об этом пишет портал KU66.RU.

Стражи порядка останавливают на дорогах автолюбителей, на машинах которых светопропускание стекол выполнено с нарушением правил. Акцент делается на передних стеклах. Для определения нарушения сотрудники ГИБДД используют специальные приборы.

Стражи порядка напоминают, что по закону светопропускание на лобовом стекле должно быть не менее 75%, на боковых – не менее 70%. В качестве наказания – штраф.