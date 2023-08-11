В центре Екатеринбурга открыли бюсты Петра I и Екатерины I

В церемонии открытия приняли участие мэр города Алексей Орлов и бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге торжественно открыли бюсты Петра I и Екатерины I. Событие состоялось 11 августа рядом с Музеем архитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В церемонии открытия приняли участие мэр города Алексей Орлов и бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Между бюстов установили бронзовую карту завода-крепости Екатеринбург в ее первозданном виде.

Между бюстов установили бронзовую карту завода-крепости Екатеринбург в ее первозданном виде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее, 4 августа, в Екатеринбурге открыли памятник «Слава Труду». Скульптура изображает рабочего-сварщика. Композиция выполнена из бронзы.

- Памятник создан по личной инициативе и на средства бессменного управляющего Группой «Завод Уралтехгаз», почетного гражданина города Екатеринбурга, члена городской общественной палаты Сергея Дабахова и поддержана трудовым коллективом предприятия, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

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