В центре Екатеринбурга открыли бюсты Петра I и Екатерины I

В церемонии открытия приняли участие мэр города Алексей Орлов и бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге торжественно открыли бюсты Петра I и Екатерины I. Событие состоялось 11 августа рядом с Музеем архитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В церемонии открытия приняли участие мэр города Алексей Орлов и бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Между бюстов установили бронзовую карту завода-крепости Екатеринбург в ее первозданном виде.
Между бюстов установили бронзовую карту завода-крепости Екатеринбург в ее первозданном виде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ранее, 4 августа, в Екатеринбурге открыли памятник «Слава Труду». Скульптура изображает рабочего-сварщика. Композиция выполнена из бронзы.
- Памятник создан по личной инициативе и на средства бессменного управляющего Группой «Завод Уралтехгаз», почетного гражданина города Екатеринбурга, члена городской общественной палаты Сергея Дабахова и поддержана трудовым коллективом предприятия, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.
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