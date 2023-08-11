На улицах Ноябрьска появятся новые муралы

Сейчас горожане выбирают эскизы для муралов. Фото: пресс-служба администрации Ноябрьска

Тематические изображения в этом году появятся на трех зданиях в Ноябрьске по улицам Советская, Высоцкого и 40 лет Победы. Об этом пишет издание «Ямал 1».

Свои произведения улицам Ноябрьска подарят художники из Екатеринбурга, Москвы и Челябинска. В качестве тем авторы используют «Моя Родины – Россия», «Семья» и «Ямал».

Сейчас жители Ноябрьска могут выбрать эскизы, которые разместят на муралах.

Отметим, что недавно в Новом Уренгое разместили мурал, посвященный пожарным.