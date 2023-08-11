В Екатеринбурге маленький ребенок едва не выпал из окна

Очевидцы оперативно отреагировали и подготовились на случай падения ребенка Фото: скриншот с видео

В Академическом районе Екатеринбурга 10 августа из окна на третьем этаже дома едва не выпал маленький ребенок. Инцидент произошел на Евгения Савкова, 46/2.

- Стоял на карнизе открытого окна продолжительное время. Жители среагировали моментально. Родители не отзывались, люди стучали в двери. В итоге, все-таки ребенка забрали с окна, - рассказал очевидец в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Судя по видео, очевидцы оперативно отреагировали и подготовились на случай падения ребенка.

Напомним, 30 июля в Екатеринбурге трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и остался жив. Он получил несколько травм и переломов, однако смог выжить. Очевидцы рассказывали, что долгое время не могли найти родителей малыша.

Полицейские выяснили, что ребенок сам выбрался на балкон, а потом перелез через перила. В этот момент родители малыша были дома.

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