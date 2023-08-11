В Екатеринбурге показали монету к 300-летию города

На монете изображена центральная панорама города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге торжественно представили памятную монету к 300-летию города. Она была выпущена в обращение 4 июля 2023 года. Всего таких монет – пять тысяч экземпляров. Она выполнена из серебра и имеет номинал три рубля.

На монете изображены здание городской администрации и герб. А сбоку – камень с ящерицей. Центральная панорама города на монете была выполнена в технике лазерного матирования. На ней нанесена рельефная надпись «Екатеринбург», под которой в две строки - «300 лет».

Кстати, монетные дилеры продают юбилейный экземпляр за 10,5 тысяч рублей. На аверсе – рельефный герб России, номинал и дата. Также указано обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева.

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