В Екатеринбурге перекроют проспект Ленина на День строителя

Проехать нельзя будет от улицы 8 Марта до улицы Пушкина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге перекроют проспект Ленина. Запрет на проезд введут на один день – 12 августа. Ограничения введут в честь празднования Дня строителя. Об этом сообщили в администрации города.

Перекрытие будет действовать в течение всего дня от улицы 8 Марта до улицы Пушкина.

- Организаторы просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в администрации города.

Напомним, что в День строителя в Екатеринбурге пройдут различные мероприятия. Для горожан даст концерт певец Леонид Агутин и группа REFLEX. Празднования начнутся в 12:00 в Историческом сквере. Длится оно будет до 22:00.

Напомним, что в День города, который состоится 19 августа, в Екатеринбурге также перекроют ряд улиц. Ознакомиться с полным списком можно здесь.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru