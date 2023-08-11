В Екатеринбурге задержали подростка, сбежавшего из реабилитационного центра

Подростка полицейские отправили в социальный центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше 17-летний подросток, сбежавший из социально-реабилитационного центра, пытался ограбить магазин на Новаторов, 13. Его задержали на улице. Видео с молодым человеком опубликовали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». На кадрах он утверждает, что его порезали и избили, а также угрожали избить толпой.

- Молодой человек находился в розыске в связи с самовольным уходом из социально-реабилитационного центра, где он воспитывается, - рассказали в УМВД Екатеринбурга. - В вечернее время он был задержан сотрудниками ЧОП при попытке вынести товар из торговой точки. Телесные повреждения, по свидетельству очевидцев, получил из-за собственного неадекватного поведения.

Подростка отправили обратно в социальный центр. Администрация магазина подавать на мальчика заявление отказалась, так как товар похитить он не смог. Полиция проводит проверку.

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