На Урале 63-летняя женщина ушла в лес и не вернулась

Женщина пропала 10 августа Фото: «ЛизаАлерт»

В Сысертском городском округе пропала 63-летняя женщина из села Абрамово. Надежду Воронину разыскивают сотрудники полиции и волонтеры.

- 10 августа 2023 года ушла в лес и не вернулась, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Женщина была одета в белые ветровку и косынку, синие брюки и тапки.

Волонтеры просят помощи у добровольцев. Если вы готовы принять участие в поисках, сообщите об этом инфоргу Кристине по телефону 89630511656.

По данным отряда, в июле к ним поступило 126 заявок на поиск людей по всей области. Найдены живыми - 93 человека, найдены погибшими - 6 человек, найдены родные у потерявшихся и доставлены домой - 9 человек, было отказано в поиске по 4 заявкам. И, к сожалению, остались не найдены - 14 человек.

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