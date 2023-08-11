Под Нижним Тагилом агрокомплекс уличили в нарушении законов

Агрокомплекс вывозит фекалии свиней, после чего нечистоты попадают в источники водоснабжения Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Уральское управление Росприроднадзора проинспектировало агрокомплекс «Горноуральский» в районе поселка Лая под Нижним Тагилом и уличило предприятие в нарушении природоохранного законодательства. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Во время проверки в рамках федерального проекта «Чистый воздух» инспекторы зафиксировали ошибки в инвентаризации источников выбросов и ряде других документов. При этом местные жители регулярно жалуются на работу предприятия, указывая на загрязнение полей отходами.

Так, в СМИ неоднократно публиковалась информация о том, что агрокомплекс вывозит фекалии свиней, после чего нечистоты попадают в источники водоснабжения вблизи поселка Лая и в одноименную реку. Шесть лет назад проверка подтвердила, что количество бактерий в воде превышает норму в тысячу раз.