На Серовском тракте в загоревшемся микроавтобусе пострадал водитель

Фото: скриншот с видео

На 11 километре Серовского тракта утром, 11 августа загорелся микровавтобус. Водитель получил ожоги.

- В 08:21 поступило сообщении о пожаре. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание микроавтобуса, стоящего на открытой площадке, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Водителя доставили в медучреждение. В 08:32 пожарные локализовали огонь. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В 08:43 открытое горение было ликвидировано.

На месте пожара работали семь человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

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