В Екатеринбурге в трамвае из окна выпало стекло на туриста из Волгограда

Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге 10 августа пара из Волгограда ехала в 21 трамвае. В какой-то момент, на повороте после остановки «Радуга парк» на них выпала из окна стекло.

- Мне досталось меньше чем моему мужу. Я сидела у окна, и стекло дало просто по голове, а муж поймал угол, - рассказала девушка telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Пара из Волгограда приехала в столицу Урала в отпуск, чтобы вместе с екатеринбуржцами отметить 300-летие. По их словам, кондуктор и водитель на произошедшее не отреагировали, поэтому они решили забрать стекло себе в виде трофея.

Но позже, на остановке «Дом художника» кондуктор спросила у пары, не их ли это стекло и они поделились с ней произошедшим инцидентом. Водитель поинтересовался все ли с туристами в порядке. Тем не менее, пара сообщила о произошедшем в депо.

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