В Верхнем Тагиле в пятиэтажке сгорела коляска

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхнем Тагиле рано утром 11 августа произошел пожар в пятиэтажке на улице Энтузиастов.

- В 05:28 поступило сообщение о пожаре. На площади один квадратный метр сгорела детская коляска на первом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава. Возгорание было ликвидировано в течение двух минут. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 9 августа в Пионерском поселке загорелось офисное здание. Огонь распространился на площадь в 30 квадратных метров.

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