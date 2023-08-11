Похитителя, который спрятал джойстик в штаны, из Екатеринбурга нашли

Мужчина живет за счет того, что выносит технику из магазина и перепродает ее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли мужчину, который накануне украл джойстик из торгового центра. Мужчина вынес среднегабаритную технику в своих штанах. Он попал на камеры видеонаблюдения. На видеозаписи видно, что мужчина берет товар, прогуливается с ним по магазину, а затем снимает датчик кражи, прячет джойстик в штаны и спокойно уходит.

Вором оказался 35-летний житель Первоуральска. Мужчину удалось найти благодаря помощи СМИ и неравнодушных граждан.

- Сколько телефонов, геймпадов и фенов прошло через его брюки сейчас выясняется, - отметили в УМВД Екатеринбурга.

Известно, что мужчина нигде не работает, а живет за счет того, что выносит технику из магазина и перепродает ее. В ходе проведённой с ним работы также удалось установить, что он причастен еще к нескольким хищениям товаров на территории различных районов Екатеринбурга.

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