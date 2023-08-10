Свердловский министр спорта допустил введение Fan ID в других видах спорта

На фото Мария Панина - мисс ФК 'Урал' с своим паспортом болельщика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский министр спорта Леонид Рапопорт считает, что в ближайшем будущем Fan ID может появиться и в других видах спорта, так как это оказалось положительной практикой. Об этом он поделился во время прямого эфира ОТВ.

- В рамках обеспечения безопасности для болельщиков создаются определенные условия, это (возможность введения Fan ID на других спортивных мероприятиях. - Прим.ред. ) связано с тем, чтобы люди, которые пришли на спортивное событие, получили удовольствие и комфорт, - говорит Леонид Рапопорт.

Также в интервью он говорит о том, что благодаря Fan ID среди болельщиков на трибунах стало меньше драк и потасовок, потому что в рамках безопасности они не могут проносить с собой алкоголь и другие опасные предметы. По его словам, люди, которые пришли на спортивное мероприятие, при успешном его окончании, выходят со стадиона заряженные позитивной энергией и несут ее по всему Екатеринбургу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru