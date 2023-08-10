Страна пригласила Путина на стройку в Екатеринбург

Фото: Алексей Дидух

Президента России Владимира Путина пригласили на старт строительства на первом участке КРТ в Екатеринбурге. Посетить столицу Урала Президенту лично предложил руководитель федерального застройщика ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Накануне в Москве Владимир Путин провел совещание по вопросам строительной отрасли, участие в котором приняли Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и первые лица крупных строительных компаний страны.

Александр Гайдуков рассказал, что в октябре компания запускает стройку нового жилого комплекса, который реализуется по механизму КРТ. Новый ЖК будет возведен на пересечении улиц Баумана, Энтузиастов и Шефская. Общая площадь территории КРТ - 2,24 га. Всего на участке было 11 жилы домов и 1 нежилое помещение. На данный момент почти 200 человек уже переехали в более комфортное благоустроенное жилье из старого деревянного фонда.

Сейчас компания завершает работы по подготовке земельного участка для начала строительства. По проекту планировки территории здесь будет возведено 2 многосекционных дома на 46 000 кв. метров современного жилья, а также помещения для бизнеса - магазины, аптеки, кафе - различная инфраструктура, которая нужна будет и жителям ЖК, и горожанам. Запланировано благоустройство территории с посадкой большого количества деревьев и кустарников, обустройством дорожек и газонов. Также во дворах домов будут спортивные и детские площадки. Проект предусматривает наземный крытый паркинг для собственников квартир в ЖК. Также проектируется место для детского сада на 100 мест.

ГК «Страна Девелопмент» выиграла аукцион на право заключения договора по застройке этого участка в рамках программы Комплексного развития территории летом 2022 года. Не дожидаясь утверждения проекта планировки, девелопер приступил к демонтажу первого здания, которое на тот момент уже было пустующим и представляло опасность. По просьбе жителей домов, которые находились на участке, компания также начала работу по улучшению их жилищных условий.

Справка. Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиям.

Реклама

Юрблок

ООО СЗ «Городок»

Проектная декларация на наш.дом.рф.

strana.com