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НовостиОбщество10 августа 2023 15:25

Теплосети Нижнего Тагила будут реконструировать за счет структуры «Роснефти»

Компания на протяжении 10 лет отремонтирует 25 котельных и 224 километра сетей
Анжелика УФИМЦЕВА
Соглашение позволит обновить устаревшие и изношенные сети и котельные

Соглашение позволит обновить устаревшие и изношенные сети и котельные

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 10 августа было подписано соглашение с «Регионгаз-инвест», направленное на развитие теплоэнергетического комплекса Нижнего Тагила. Это позволит обновить устаревшие и изношенные сети и котельные в большей части за счет частных инвестиций компании, а из областного бюджета выделят лишь 1,3 миллиарда.

- В соответствии с достигнутыми договоренностями АО «Регионгаз-Инвест» получает на 10 лет в эксплуатацию и обслуживание 25 муниципальных источников тепловой энергии и 224 км сетей. Объекты обеспечивают энергией порядка 40% городской инфраструктуры, - сообщил в своих социальных сетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На подписании концессии присутствовал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Если говорить о всех действующих концессиях, то в коммунальную инфраструктуру будет привлечено 58 миллиардов рублей внебюджетных средств, - сказал Евгений Куйвашев.

Власти Свердловской области планируют привлекать концессионеров не только в коммунальную сферу.

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