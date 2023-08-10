В Свердловской области больше 70 автомобилистов оштрафовали за тонировку

Проверки в регионе будут продолжаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области автоинспекторы проверили автомобилистов на наличие тонировки на стеклах машин. Больше 70 водителей оштрафовали за это нарушение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Нарушителей выявили в 15 городах Среднего Урала. Среди них Екатеринбург, Первоуральск, Ивдель, Североуральск, Нижний Тагил, Ирбит, Шаля, Верхняя Салда, Камышлов, Арти, Невьянск, Нижние Серги, Нижняя Тура, Слобода Туринская и Алапаевск.

- Профилактические мероприятия продолжаются, - отметили в ГИБДД по Свердловской области.

Ранее, с 7 по 9 августа, в Свердловской области автоинспекторы проверили водителей такси. С особой внимательностью сотрудники Госавтоинспекции наблюдали за местностью рядом с остановочными пунктами, торговыми центрами, станциями метро, гостиницами и вокзалами.

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