Свердловские врачи при помощи импланта восстановили мужчине кости черепа

Воссоздать утраченный фрагмент помогла реконструкция имплантом из титановой сетки. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Врачи из Свердловской области смогли восстановить мужчине кости черепа. Операцию удалось провести при помощи 3D-моделируемого импланта. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Сложнейшая операция прошла в Городской больнице №1 в Нижнем Тагиле. 33-летнего мужчину, попавшего в серьезную аварию, удалось спасти. Свердловчанин получил переломы свода и основания черепа. После многочисленных операций мужчине восстановили утраченные фрагменты костей.

- Наши специалисты применяют современные методики и технологии нейрохирургической помощи. В частности, методику имплантации нейрохирурги Нижнего Тагила освоили около пяти лет назад и за это время успешно выполнили несколько вмешательств, - пояснил главный врач ГБ №1 Нижнего Тагила Александр Павловских.

Воссоздать утраченный фрагмент помогла реконструкция имплантом из титановой сетки. Его создали при помощи виртуального моделирования и полимерной 3D-модели нужных участков костей по индивидуальному заказу. Анатомию черепа пациента удалось полностью восстановить. Спустя 10 дней после лечения мужчину отправили домой.

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