На площади 1905 года в Екатеринбурге предложили сделать озеро

На фестивале будут задействованы больше 40 крупных деревьев, 400 кустарников и 250 квадратных метров газона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр Екатеринбурга предложили затопить. На площади 1905 года появится озеро с островами. Сделают это в рамках фестиваля ландшафтного искусства. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции директор мероприятия Юлия Сорокина.

У организаторов появилась новая идея – создать озеро посреди площади. На островах разобьют сады. Помимо растений на площади будут организованы музыкальная и образовательная программы. На сцене выступят диджеи и джазовые исполнители, а на экраны будет транслироваться мультимедийное шоу.

- Мы хотим площадь 1905 года затопить и сделать из нее полностью водный объект, - пояснила Юлия Сорокина.

Ожидается, что мероприятие посетят больше 250 тысяч людей. На фестивале будут задействованы больше 40 крупных деревьев, 400 кустарников и 250 квадратных метров газона.

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