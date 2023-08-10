Пенсионерка из Североуральска отдала аферистам 1,3 миллиона рублей

Деньги у пенсионерки выманили под предлогом защиты счетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионерка из Североуральска стала жертвой телефонным мошенникам. Пожилой женщине позвонили якобы из банка и сообщили, что с ее счета хотят снять деньги. Об этом сообщили в ОМВД России по Североуральску.

Накануне в полицию города обратилась 72-летняя женщина. Она рассказала, что отдала аферистам больше 1,3 миллиона рублей. Деньги у пенсионерки выманили под предлогом защиты счетов.

Якобы банковский работник пытался помочь женщине сохранить ее накопления. Для этого свердловчанке надо было перевести свои деньги на безопасные счета. Так женщина и поступила, отправив на неизвестные номера 114 тысяч рублей.

- На следующий день общение с мошенниками продолжилось, по их указанию пострадавшая отправилась в другое отделение банка, где осуществила перевод в сумме 1 117 000 рублей на указанный мошенниками счет, заплатив при этом комиссию три тысячи рублей, - пояснили в полиции.

Но и после этого аферисты не оставили пенсионерку. Они выманили у нее все накопления, хранившиеся дома, ссылаясь на выдуманный закон. Так свердловчанка перевела еще 120 тысяч рублей мошенникам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Полиция ищут преступников.

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