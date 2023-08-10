Уральский Федеральный округ занял 3-е место по количеству полученных фишинговых писем в 2023 году

С 2020 года к настоящему моменту объем фишинга удвоился Фото: Тимур ХАНОВ.

МТС сообщает о результатах исследования по тематике фишинговых рассылок, проведенного МТС RED, дочерней компанией МТС по кибербезопасности. Опрос показал, что в первом полугодии 2023 года Уральский Федеральный округ занял 3-е место по количеству полученных фишинговых писем.

Чаще всего уральцы получали фишинговые рассылки якобы от имени банков – 13% всех полученных пользователями во всех регионах рассылок от имени банков пришлось на мошенников. Вторым распространённым способом обмана стали рассылки, в которых злоумышленники просили пользователей ввести свои логины-пароли от аккаунтов в различных сервисах (11,6% всех случаев запроса данной информации в фишинговых рассылках).

Фишингом называется вид интернет-мошенничества, в ходе которого злоумышленники массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах, содержащие вредоносные вложения или ссылки. Чаще всего фишинг осуществляется от имени известных брендов или государственных учреждений. Целью таких атак является заражение компьютера или смартфона вредоносным ПО либо получение злоумышленниками конфиденциальной информации пользователей – логинов и паролей от учетных записей, персональных данных и данных банковских карт.

Аналитики МТС RED объясняют результаты опроса ежегодным ростом количества фишинговых атак на пользователей: с 2020 года к настоящему моменту объем фишинга удвоился.

- При этом уровень киберграмотности граждан пока остается невысоким. Недостаточно внимательные пользователи в случае получения фишинговой рассылки рискуют скомпрометировать свои конфиденциальные данные, а также утратить доступ к личным аккаунтам в различных сервисах, – отмечает руководитель центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED Андрей Дугин.

Фишинговые рассылки, с которыми столкнулись пользователи в первом полугодии 2023 года, преимущественно эксплуатируют стремление к быстрому заработку. Так, 48% участников опроса получили предложения вложить денежные средства в акции/проекты с высокой доходностью и еще 28% – купить товар с большой скидкой. Еще около 12% респондентов столкнулись с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства.

Чаще всего в первом полугодии 2023 фишинговые письма распространялись от имени крупных банков и госорганов – на них совокупно пришлось 77,4% всех фишинговых рассылок. Еще 11,6% фишинговых писем были отправлены якобы от крупных промышленных предприятий.

В опросе МТС RED, проведенном в июле этого года, приняло участи свыше 250 респондентов. В опросе приняли участие 54,3% мужчин и 47,5% женщин. 34% респондентов составили люди в возрасте от 30 до 40 лет, 28,5% – в возрасте от 40 до 50 лет, 21,9% – в возрасте от 18 до 30 лет. География респондентов представлена всеми федеральными округами РФ.