В Алапаевске осудили водителя, дважды севшего за руль пьяным

Мужчине назначили 360 часов обязательных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске перед судом предстал водитель, дважды севший за руль пьяным. Машину свердловчанина конфисковали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В мае 2023 года мужчина на Nissan был задержан в Алапаевске на улице Софьи Перовской. Выяснилось, что водитель был пьян. К тому же, оказалось, что ранее свердловчанин уже был лишен прав за нетрезвое вождение. Также он отделался штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на 1,5 года.

- Алапаевский городской суд назначил Андрею Рачеву наказание в виде 360 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, - рассказали в ведомстве.

Помимо этого, у уральца конфисковали его Nissan. Его обратили в доход государства. Пока приговор не вступил в законную силу.

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