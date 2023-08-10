Фото: Алексей БУЛАТОВ/svgimet.ru

Скончался и.о. руководителя Департамента Росгидромета по УФО. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. Владимиру Лысову было 55 лет. Его не стало 8 августа.

- Коллектив ФГБУ «Уральское УГМС» соболезнует родным и близким В.В.Лысова, - сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

Владимир Лысов родился 19 октября 1968 года в городе Никольский, Джезказганской области, Казахской ССР. В 1991 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище по специальности метеорология. Еще через пять лет окончил Уральскую академию государственной службы по специальности государственное и муниципальное управление.

Затем, с 2008 по 2010 год работал в должности главного специалиста-эксперта отдела кадров Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской. С марта 2010 года - заместителем руководителя Уральского УГМС - начальником организационно-правового отдела. И.о. руководителя Департамента Росгидромета по УФО он стал с сентября 2011 года.

Владимир Лысов награжден медалями «За отличие в военной службе» I, II, III степеней.

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