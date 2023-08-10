На Невьянском цементнике началась работа по модернизации электрофильтров

Фото: пресс-служба Невьянского цементника

В рамках реализации инвестиционного проекта на Невьянском цементнике (входит в ЦЕМРОС) началась работа по модернизации электрофильтров. В результате модернизации планируется достичь показателя снижения пыли минимум до 50 мг/нм3. Инвестиции в проект составят более 700 млн рублей.

Реализация проекта повысит стабильность работы оборудования по производству сырьевой муки и клинкера, снизит количество пылевыбросов в атмосферу. Модернизация газоочистного оборудования станет вкладом предприятие в улучшение экологической обстановки в районе расположения завода.

Инвестиционный проект состоит из нескольких этапов и рассчитан на 4 года. В результате в 2027 году электрофильтры Невьянского цементника будут полностью реконструированы на вращающейся печи и сырьевых мельницах. Электрофильтр вращающейся печи будет включаться при запуске агрегата, а его мощное электрическое поле позволит улавливать даже мельчайшие частицы пыли. Все это значительно снизит процент пыли в отходящих газах.

Фото: пресс-служба Невьянского цементника

Сейчас проект находится на первом этапе реализации: специалисты посетили предприятие для обследования используемого оборудования, сбора необходимых фактических исходных данных, проведения инструментальных замеров объемов воздуха и печных газов, поступающих на электрофильтры при трех режимах работы печного агрегата. На данном этапе проводится подбор оборудования, которое будет установлено в будущем. Невьянский цементник реализует проект в рамках импортозамещения и рассматривает закупку и установку обеспыливающего оборудования российских производителей.

- Принято важное решение о реализации проекта по модернизации фильтров. Это сложное техническое решение, требующее тщательной проработки каждого этапа. Сейчас мы на стадии предпроектной подготовки. После будем выходить на проектирование и модернизацию. Новое оборудование обеспечит соблюдение норм по улавливанию пыли до 50 мг/нм3. Данный показатель соответствует международным стандартам, – отмечает генеральный директор Вадим Снурников.