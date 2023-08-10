Губернатор Свердловской области утвердил программу капремонтов на 2024-2026 годы

С 2024 по 2026 годы планируется отремонтировать 3 756 домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу капремонтов на 2024-2026 годы.

- С 2024 по 2026 годы планируется отремонтировать 3 756 домов, общая площадь которых превышает 9 миллионов квадратных метров. На это потребуется порядка 38 миллиардов рублей, - сказал глава региона.

Планируется, что 1 139 домов отремонтируют уже в 2024 году.

В департаменте информполитики региона отметили, что к работам, выполняемым при капитальном ремонте, относятся ремонт крыши, фасада, фундамента, подвальных помещений, также ремонт инженерных коммуникаций и замена лифтового оборудования.

Напомним, ранее мэрия Екатеринбурга опубликовала список домов, попадающих под капремонт в 2023 году. Согласно документам, улучшения ждут жителей 221 дома. Полный перечень адресов можно найти здесь.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru