В Нижнем Тагиле наказали детсад, где трехлетняя девочка получила ожоги

Ребенок получил термический ожог поясницы, тела и левой стопы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура завершила проверку детского сада «Детство», в котором трехлетняя девочка вылила на себя кипяток из кружки, оставленной воспитателем на столе. Инцидент произошел 25 января 2023 года. Ребенок получил термический ожог поясницы, тела и левой стопы II и III степени тяжести.

- Воспитатель в момент происшествия находилась в другой группе на взаимопросмотре совместной образовательной деятельности детей третьего года жизни, проводимом в соответствии с годовым планом МАДОУ Детский сад «Детство», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также сотрудники прокуратуры выяснили, что первая медицинская помощь ребенку оказана не была, скорую помощь вызвали не сразу и не сообщили о произошедшем медработнику и заведующей.

Директору детсада прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Заведующая детсадом привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Кроме того, образовательное учреждение по решению суда заплатит родителям девочки 300 тысяч рублей.

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