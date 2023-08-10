Автоинспекторы разбираются в причинах произошедшей аварии. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге водитель сбил самокатчика. Авария произошла в Юго-Западном районе вечером 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.

На улице Академика Бардина Volkswagen Polo наехал на молодого человека, ехавшего на самокате. Оказалось, что 21-летний парень не спешился на пешеходном переходе, что является нарушением ПДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП молодой человек с травмами головы и переломом плеча госпитализирован в Городскую больницу №36. В настоящий момент медики оказывают ему необходимую помощь, - рассказали в ГИБДД.

На данный момент автоинспекторы разбираются в причинах произошедшей аварии.

Ранее в Свердловской области произошло ДТП с участием трех грузовиков. В аварии пострадали два человека. Их доставили в больницу.

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