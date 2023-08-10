Сотрудники уральских предприятий Группы НЛМК делают «Здоровый выбор»

Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

На ВИЗ-Стали, НЛМК-Урал, НЛМК-Сорт (входят в Группу НЛМК) стартовал новый сезон образовательного проекта «Здоровый выбор», направленного на вовлечение сотрудников в развитие культуры здорового образа жизни и поддержку лучших практик в этой области. Он объединил 15 менеджеров здоровья с уральских площадок Группы НЛМК, которые хотят развиваться в этой сфере, получать новые знания и делиться ими с окружающими.

Первым этапом обучения стал двухдневный тренинг «Сбалансируй свою жизнь и замотивируй других». Под руководством выпускников проекта прошлых лет металлурги учились выстраивать жизненный баланс, определять приоритеты, восполнять энергию, решать задачи по вовлечению коллег в развитие культуры ЗОЖ. Особое внимание уделили формированию навыков наставничества, ведения сложных диалогов, применению техник убеждения.

Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

В конце августа пройдет второй обучающий модуль «Спорт как стиль жизни». По завершении обучения менеджеры здоровья наберут команды и будут транслировать принципы ЗОЖ на своих предприятиях. Предыдущие выпускники проекта проводят образовательные мероприятия, ведут блоги на корпоративном портале, вовлекают коллег в занятия северной ходьбой, йогой, кросс-фитнесом и др.

Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

Укрепление здоровья заводчан и формирование у металлургов приверженности к здоровому образу жизни — одно из ключевых направлений в социальной работе ВИЗ-Стали и других предприятий Группы НЛМК. В 1 полугодии 2023 года более 50% сотрудников компании стали участниками корпоративных оздоровительных программ.