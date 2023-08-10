В Дагестане задержали рейс десяткам екатеринбуржцев

Время вылета перенесли на 12:40
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Десятки екатеринбуржцев застряли в Дагестане из-за задержанного рейса авиакомпании Red Wings. Самолет из Махачкалы должен был вылететь в 1:20. Однако время вылета перенесли на 12:40. Об этом сообщает портал Е1.
По словам туристов, им не предоставили еду и гостиницу, из-за чего они были вынуждены ночевать в мечети. А на горячей линии екатеринбуржцам не отвечают.
- Мы все пошли туда, потому что было три часа ночи, не было сил на разборки. Через некоторое время верующие попросили пассажиров уйти, потому что пришло время молитвы, - рассказала туристка Яна.
Пассажиры сообщают, что за все время, что они ожидают свой рейс, им только один раз выдали по бутылке воды. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации материала ответа от Red Wings не поступило.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru