В Дагестане задержали рейс десяткам екатеринбуржцев

Время вылета перенесли на 12:40 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Десятки екатеринбуржцев застряли в Дагестане из-за задержанного рейса авиакомпании Red Wings. Самолет из Махачкалы должен был вылететь в 1:20. Однако время вылета перенесли на 12:40. Об этом сообщает портал Е1.

По словам туристов, им не предоставили еду и гостиницу, из-за чего они были вынуждены ночевать в мечети. А на горячей линии екатеринбуржцам не отвечают.

- Мы все пошли туда, потому что было три часа ночи, не было сил на разборки. Через некоторое время верующие попросили пассажиров уйти, потому что пришло время молитвы, - рассказала туристка Яна.

Пассажиры сообщают, что за все время, что они ожидают свой рейс, им только один раз выдали по бутылке воды. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации материала ответа от Red Wings не поступило.

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