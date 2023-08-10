На Красноармейской высадят розы и гортензии

Улица Красноармейская в Екатеринбурге преобразится. Фото: Атомстройкомплекс

«Атомстройкомплекс» начал первый этап работ по благоустройству улицы Красноармейской. Сейчас строители выполняют частичную замену покрытия на улице – обновляют тротуарную плитку, а на участке рядом с усадьбой Шумкова вместо бехатона уложат гранит. У расположенных на улице клумб обновляют ступени, а также полностью меняют концепцию озеленения. Этим летом на месте газонов здесь высадят большое количество новых растений, улица фактически превратится в уютный зеленый сад.

Фото: Атомстройкомплекс

– Проектом предусмотрены зоны с разными видами растений, это обеспечит с одной стороны биоразнообразие, а с другой – позволит создать приятные, тихие уголки в центре города, – рассказала Оксана Шакирова, ландшафтный дизайнер компании «Атомстройкомплекс». – Здесь появится зона парковых роз, которые будут зацветать в начале лета, зона гортензий, цветущих следом; а также порядка двух тысяч многолетних растений и декоративных злаков, около 5000 разнообразных кустарников. Пышными цветами горожан будет радовать вишневая и бело-розовая сортовая сирень. Цветение растений будет длиться на Красноармейской с ранней весны и до поздней осени.

Фото: Атомстройкомплекс

Работы по озеленению идут параллельно с укладкой тротуарного покрытия и будут завершены до конца сентября. Жители города уже в этом году смогут оценить новый облик улицы. За зимний период «Атомстройкомплекс» планирует подготовить проект второй очереди благоустройства, который предусматривает замену малых архитектурных форм. Он будет реализован на Красноармейской в следующем году.