В Екатеринбурге горожане передали пьяного водителя без прав полиции

Задержать опасного автолюбителя помогли неравнодушные горожане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге горожане помогли автоинспекторам задержать пьяную женщину, управляющую иномаркой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Инцидент произошел 9 августа. В ГИБДД поступило сообщение от встревоженных горожан о том, что на Hyundai Solaris разъезжает нетрезвая женщина. Водителя удалось задержать. На автолюбительницу составили административные дела за езду по велосипедным и пешеходным дорожкам и вождение пьяной без прав.

- На месте сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование на состояние опьянения результат – опьянение установлено. В литре выдыхаемого воздуха было зафиксировано 0,540 миллилитров, - рассказали в ГИБДД города.

Машину пьяного водителя поместили на специализированную стоянку.

Ранее, в декабре 2022 года, в Екатеринбурге задержали пьяного водителя без прав, ударившего инспектора ДПС. Мужчина ругался матом и оскорблял полицейских.

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