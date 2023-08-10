В Екатеринбурге горожане передали пьяного водителя без прав полиции

Задержать опасного автолюбителя помогли неравнодушные горожане
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге горожане помогли автоинспекторам задержать пьяную женщину, управляющую иномаркой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Инцидент произошел 9 августа. В ГИБДД поступило сообщение от встревоженных горожан о том, что на Hyundai Solaris разъезжает нетрезвая женщина. Водителя удалось задержать. На автолюбительницу составили административные дела за езду по велосипедным и пешеходным дорожкам и вождение пьяной без прав.
- На месте сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование на состояние опьянения результат – опьянение установлено. В литре выдыхаемого воздуха было зафиксировано 0,540 миллилитров, - рассказали в ГИБДД города.
Машину пьяного водителя поместили на специализированную стоянку.
Ранее, в декабре 2022 года, в Екатеринбурге задержали пьяного водителя без прав, ударившего инспектора ДПС. Мужчина ругался матом и оскорблял полицейских.
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