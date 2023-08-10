В Кольцово задержали жителя Азербайджана с двумя чемоданами парфюмерии

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Кольцово задержали 33-летнего жителя Азербайджана с двумя чемоданами парфюмерии. Мужчина, прилетев из Баку, для прохождения таможенного контроля выбрал «зеленый» коридор.

- В ходе досмотра багажа инспекторы обнаружили 407 различных емкостей и комплектующих к флаконам в разборном виде, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По словам мужчины, свой багаж он купил на рынке в Азербайджане за 250 долларов. Правда, документов, подтверждающих эту стоимость, у него не было. С таможенным правилами не знаком, о том, что товары подлежат декларированию, не знал.

Как объяснил и.о. начальника Кольцовской таможни им В.А.Сорокина Михаил Сентяков, количество товара жителя Азербайджана и его характеристики указывали, что данная партия предназначалась для коммерческих целей, а не для личного пользования, и соответственно, подлежит обязательному декларированию.

Все обнаруженные у мужчины товары изъяли и отправили на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении. Жителю Азербайджана грозит штраф.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru