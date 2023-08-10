В Нижнем Тагиле в День города ограничат движения транспорта

В праздники в центре Нижнего Тагила ограничат движение транспорта
Фото: Лев ИСТОМИН
11 и 12 августа 2023 года в Нижнем Тагиле ограничат движение автотранспорта из-за празднования в субботу Дня города. В центре города проведут праздничные гуляния. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.
11 августа 2023 года с 17 часов
- Улица Первомайская на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова
- Пархоменко от Ленина до Горошникова
- Горошникова от Мира до Уральской
- Проспект Строителей от Театральной площади до дома №31 по проспекту Ленина.
12 августа 2023 года с 12 часов
- Улица Огаркова от Ленина до Уральской
- Красноармейская от Ленина до Горошникова
- Первомайская от Ленина до Горошникова
- Пархоменко от Ленина до Горошникова
- Уральская от дома №1 на Ленина до Красноармейской
- Горошникова от Мира до Уральской
Строителей от Театральной площади до дома №31 по Ленина.
10 августа с 18 часов до 12 августа до 12 часов закроют парковку у КДК «Современник», а также рядом с медколледжем. В центре Нижнего Тагила также будет ограничена парковка 11 и 12 августа.