В Нижнем Тагиле в День города ограничат движения транспорта

В праздники в центре Нижнего Тагила ограничат движение транспорта Фото: Лев ИСТОМИН

11 и 12 августа 2023 года в Нижнем Тагиле ограничат движение автотранспорта из-за празднования в субботу Дня города. В центре города проведут праздничные гуляния. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Где ограничат парковку и движение транспорта в Нижнем Тагиле в День города 2023

11 августа 2023 года с 17 часов

- Улица Первомайская на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова

- Пархоменко от Ленина до Горошникова

- Горошникова от Мира до Уральской

- Проспект Строителей от Театральной площади до дома №31 по проспекту Ленина.

12 августа 2023 года с 12 часов

- Улица Огаркова от Ленина до Уральской

- Красноармейская от Ленина до Горошникова

- Первомайская от Ленина до Горошникова

- Пархоменко от Ленина до Горошникова

- Уральская от дома №1 на Ленина до Красноармейской

- Горошникова от Мира до Уральской

Строителей от Театральной площади до дома №31 по Ленина.

10 августа с 18 часов до 12 августа до 12 часов закроют парковку у КДК «Современник», а также рядом с медколледжем. В центре Нижнего Тагила также будет ограничена парковка 11 и 12 августа.