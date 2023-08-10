Под Екатеринбургом столкнулись три грузовика

Газель вылетела на встречную полосу. Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области произошла массовая авария с участием трех грузовиков. ДТП произошло вечером 9 августа на 49 километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По предварительной информации, водитель на Газели выехал на встречную полосу, влетев в грузовики MAN и Валдай. При столкновении пострадали два человека: водитель Газели и пассажир Валдай.
- Они доставлены в больницу, в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь, - рассказали в областном ГИБДД.
На месте происшествия работали автоинспекторы, они провели процессуальные действия. Дорожная полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Также на участке дороги было организовано реверсивное движение.
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