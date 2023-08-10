Пассажир из Таджикистана пытался провезти через Кольцово опасный мед

Фото: Россельхознадзор Свердловской области

Пассажир из Таджикистана 8 августа пытался провезти через Кольцово опасный мед.

- При проведении государственного ветеринарного контроля ручной клади и багажа пассажиров должностными лицами Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками Кольцовской таможни выявлена партия потенциально опасной продукции домашнего приготовления, - рассказали в региональном Россельхознадзоре.

У пассажира не было на мед ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора на ввоз, маркировки и заводской упаковки.

В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний вся продукция, подконтрольная государственному ветеринарному надзору, изъята и уничтожена.

Пассажир, нарушивший ветеринарно-санитарные требования привлечен к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ. Материалы дела переданы в таможенные органы.

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