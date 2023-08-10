С 14 по 16 августа, по прогнозам синоптиков, станет на 2-3 градуса теплее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области похолодает из-за антициклона с Арктики. Об этом сообщается в Уральском гидрометцетре. Синоптики обещают умеренную для августа погоду.

- 10-13 августа ночью по-августовски прохладно, преимущественно +8…+13 градусов (ближайшей ночью до +18 градусов), днем +20…+24 градуса, в Екатеринбурге +22…+23 градуса. Небольшой дождь в отдельных районах вероятен лишь 10 августа.

С 14 по 16 августа, по прогнозам синоптиков, станет на 2-3 градуса теплее. Но не исключается кратковременный дождь.

Ранее мы писали, что днем 10 августа в Свердловской области температура воздуха прогреется лишь до +20 градусов. Такая погода продержится в регионе несколько дней. А 12 и 13 августа ночная температура и вовсе может опуститься до +3.

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