Сейчас юные тайры начинают пробовать первый прикорм. Фото: екатеринбургский зоопарк

В Екатеринбургском зоопарке родились малыши южноамериканских куниц. На свет потомство появилось 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Два малыша родились у пары тайр южноамериканских, они являются родственниками уральского соболя и куниц. Потомство назвали Уго и Фрида. Отмечается, что они очень разные как внешне, так и по темпераментам. Девочка Фрида больше похожа на свою маму Вию. Обе они непоседливы и имеют более светлую шерстку на голове и шее. А вот мальчик Уго - спокойный малыш, он темного окраса, на шее светлое пятно.

- Малыши постепенно осваивают вольер, начинают интересоваться всем, что их окружает, и показываться на глаза посетителям, - отметили в зоопарке.

Потомство назвали Уго и Фрида. Фото: екатеринбургский зоопарк

В дикой природе тайры живут в лесах Центральной и Южной Америки. В России их можно встретить только в четырех зоопарках: в Екатеринбурге, Москве, Ижевске и Новосибирске. Размножение зверьков в неволе считается большой редкостью.

Эти животные способны лазить по деревьям, прыгать и плавать. Они могут преодолевать большие расстояния, ища себе пропитание. Однако новорожденные малыши пока не могут даже самостоятельно питаться. Тайры всеядны, сейчас детишки начинают пробовать первый прикорм.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru