В Екатеринбурге вырос спрос на квартиры в новостройках

Уральцы чаще стали интересоваться квартирами в новостройках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по итогам июля 2023 года спрос на квартиры в новостройках вырос сразу на 16%. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Недвижимость».

При этом количество предложений на первичном рынке недвижимости увеличилось на 51%. Средняя стоимость квартир в Екатеринбурге в прошлом месяце снизилась на 2% и составила 5,3 миллиона рублей.

Если же сравнивать количество новых квартир на рынке города, то в июле по сравнению с этим месяцем год назад этот показатель упал на 20%.