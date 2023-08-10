В Свердловской области выросло число пациентов с сахарным диабетом

С каждым годом все больше уральцев проходят диспансеризацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам первого полугодия в 2023 года число заболевших сахарным диабетом выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такие неутешительные данные медики озвучили по итогам диспансеризации. Об этом пишет «Федерал Пресс».

При проведении профилактических обследований врачи выявили 33,2 тысячи заболеваний. В их числе – болезни системы кровообращения, в том числе больше 15 тысяч впервые выявленных патологий. Число свердловчан с сахарным диабетом выросло в 2,6 раза.

Также за первое полугодие у пациентов выявлено 1 162 случая злокачественных новообразований. В Минздраве Свердловской области говорят, что рост числа выявленных заболеваний связан с тем, что профосмотры охватывают все большее число уральцев.

Еще один момент: по итогам диспансеризации выяснилось, что каждый десятый житель Свердловской области, переболевший коронавирусом, сталкивается с нарушениями здоровья.

Всего за полгода профилактические осмотры прошли 126 тысяч жителей Свердловской области.