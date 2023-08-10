Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге начали репетировать выступления к 300-летию. Для жителей города на главной сцене, расположенной на Плотинке, выступят больше 5 тысяч артистов.

- Актеры и танцевальные коллективы вышли на финальный этап подготовки, чтобы всю неделю радовать жителей и гостей города яркими перфомансами, - рассказали в Фонде святой Екатерины.

Организаторы отмечают, что в праздничный день впервые в истории города ведущим праздничного концерта будет не человек, а собирательный образ нашего города.

- Зритель заговорит с Екатеринбургом и услышит, что он захочет ему сказать, - отмечают в Фонде святой Екатерины.

Празднование Дня города состоится 19 августа. На разных площадках выступят группа «Чайф», Вячеслав Бутусов с хитами «Наутилуса», Александр Новиков, Niletto и Клава Кока, Пелагея и «Хор Турецкого», а также множество других приглашенных артистов.

На главной сцене также состоится гранд-спектакль, который готовят сразу четыре режиссера. Идея спектакля стала результатом работы большого количества людей разных профессий. К режиссерам подключались историки, музейные работники, культурологи и другие специалисты.

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