Четырех владельцев моторных лодок оштрафовали в Нижнем Тагиле

Патрулирование проходило на территории Нижнетагильского пруда. Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Нижнем Тагиле оштрафовали четырех владельцев моторных лодок. Свердловчане нарушили правила эксплуатации судов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Накануне городская транспортная прокуратура вместе с сотрудниками МЧС провели рейд по выявлению нарушений. связанных с безопасностью людей на воде. Они патрулировали на территории Нижнетагильского пруда.

- В ходе указанного мероприятия транспортной прокуратурой и сотрудниками ГИМС проведены профилактические беседы с судоводителями о соблюдении правил пользования маломерными судами и безопасности людей на водных объектах, - отметили в ведомстве.

Помимо этого, четырех человек привлекли к административной ответственности за неправильную эксплуатацию судов и нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров. Проверки будут проходить дальше.

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