Четырех владельцев моторных лодок оштрафовали в Нижнем Тагиле

Патрулирование проходило на территории Нижнетагильского пруда. Фото: Уральская транспортная прокуратура
В Нижнем Тагиле оштрафовали четырех владельцев моторных лодок. Свердловчане нарушили правила эксплуатации судов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Накануне городская транспортная прокуратура вместе с сотрудниками МЧС провели рейд по выявлению нарушений. связанных с безопасностью людей на воде. Они патрулировали на территории Нижнетагильского пруда.
- В ходе указанного мероприятия транспортной прокуратурой и сотрудниками ГИМС проведены профилактические беседы с судоводителями о соблюдении правил пользования маломерными судами и безопасности людей на водных объектах, - отметили в ведомстве.
Помимо этого, четырех человек привлекли к административной ответственности за неправильную эксплуатацию судов и нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров. Проверки будут проходить дальше.
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