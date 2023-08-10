Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 0,8% с начала года

Фото: пресс-служба СвЖД

В январе-июле 2023 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 255,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Внутри страны отправлено 146,8 тыс. ДФЭ (+10%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 180,2 тыс. ДФЭ (перевезено 3,3 млн тонн грузов), в том числе:

- нефть и нефтепродукты – 18,5 тыс. ДФЭ (+4,6% к январю – июлю 2022 года);

- бумага – 18,3 тыс. (+3,8%);

- черные металлы – 11,2 тыс. (+17%);

- химические и минеральные удобрения – 6,5 тыс. (рост в 13,5 раз);

- зерно – 6,6 тыс. (рост в 9,5 раз);

- огнеупоры – 4,5 тыс. (+3%);

- строительные грузы – 4 тыс. (+18,6%);

- продовольственные товары – 4 тыс. (+27,3%);

- метизы – 3,1 тыс. (-28,9%);

- автомобили и комплектующие – 2 тыс. (рост в 15 раз);

- промышленные товары народного потребления – 1,1 тыс. (+5,3%);

- машины, станки, двигатели – 973 (+1,6%);

- руда цветная и серное сырье – 811 (рост в 1,8 раза);

- промышленное сырье и формовочные материалы – 295 (+13%).

В целом по сети ОАО «РЖД» за семь месяцев текущего года перевезено 4 млн 190,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В том числе во внутрироссийском сообщении отправлено 1 млн 662 тыс. ДФЭ (+13,7%).

ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.