В Ельцин Центре отменили концерт группы «Сансара»

Деньги за приобретенные билеты вернутся покупателям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт группы «Сансара» в Екатеринбурге отменили. Он должен был состояться в Ельцин Центре 10 августа. Информацией об отмене мероприятия поделился солист группы Александр Гагарин.

- Я нисколько не сомневаюсь, что у меня были, есть и остаются основания для концерта в родном Екатеринбурге. Смею думать, что чаще знаю вас, чем нет – всех тех, кто слушает, а главное, мне кажется, слышит наши песни, а поэтому мне было важно встретиться в любимом городе, - поделился свердловский певец.

Александр Гагарин пообещал фанатам рассказать подробнее о причинах отмены концерта. Однако пока только обозначил, что официального запрета на проведение мероприятия не было.

Также отмечается, что всем, кто приобрел билет, вернутся деньги за них. С покупателями свяжется оператор. Сам певец пообещал, что их встреча с фанатами обязательно состоится.

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