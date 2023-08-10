В Екатеринбурге мужчина похитил из магазина джойстик, спрятав в штаны

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге полицейские ищут мужчину, укравшего из магазина в торговом центре на ул. Космонавтов, 86 джойстик. Он попал на камеры видеонаблюдения. На видеозаписи видно, что мужчина берет товар, прогуливается с ним по магазину, а затем снимает датчик кражи, прячет джойстик в штаны и спокойно уходит.

- Очередному похитителю приглянулся геймпад для игровой приставки. Сам X-Box у него, по всей видимости, имелся, а вот джойстик либо вышел из строя, либо мужчина просто захотел играть с другом PVP, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Джойстик стоил 5,5 тысяч рублей. Правоохранители призывают подозреваемого в краже добровольно прийти в отдел полиции № 14 (ул. Баумана, д. 11), дать пояснения и возместить ущерб.

Кроме того, полицейские просят граждан, узнавших похитителя игрового устройства, сообщить его данные по телефону +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантируется.

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