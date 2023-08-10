В Екатеринбурге на месте оборонного завода построят жилой квартал

Размещения на строительство в данной территории пока не выдавалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месте бывшего оборонного завода построят жилой квартал. Застройщик «Брусника» планирует возвести на Сортировке новые жилые дома. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

- В настоящее время разрабатывается документация по планировке территории в границах улиц Расточной - Монтажников - Маневровой - Билимбаевской в реализацию решений Генерального плана - 2045, согласно которому территория расположена в зоне смешанной и общественно-деловой застройки, - отметили в мэрии.

Из этого следует, что на выбранном участке могут построить коммерческие, жилые и производственные объекты. Земля переходит из зоны ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) в Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки). Однако размещения на строительство в данной территории пока не выдавалось.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru